Calendario NextGen Finals 2020 | date | programma | orari | città ospitante

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si giocheranno ancora a Milano, per il quarto anno consecutivo (l’accordo quinquennale con l’ATP scadrà nel 2021), leATPdi tennis, che nella scorsa stagione hanno consacrato il talento di Jannik Sinner: dal 10 al 14 novembregli otto migliori tennisti Under 21 del mondo si daranno battaglia nel capoluogo lombardo. LeATPverranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennis.tv, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del torneo. Glidelle singole partite non sono stati ancora comunicati. Di seguito ildelle Next Gen ATPdi tennis.NEXT GEN ATPMartedì 10 novembre Prima giornata fase a gironi Mercoledì 11 novembre Seconda giornata fase a gironi Giovedì 12 novembre Terza giornata fase a gironi Venerdì 13 ...

