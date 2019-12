Blocca schermo Android: tipologie, come funziona e istruzioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Blocca schermo Android: tipologie, come funziona e istruzioni Il blocco schermo è una funzione in possesso al 99% degli smartphone. Android permette di personalizzare questa funzione e di offrire agli utenti che scelgono impostazioni diverse di visualizzare alcune notifiche. Ci sono diversi tipologie di Blocca schermo. Ecco a cosa servono, come si modificano le impostazioni e come funzionano. Quando sarà disponibile il Blocca schermo Non si vedrà prima di qualche settimana se non mesi. Al momento la funzione non è disponibile ma lo sarà non appena verrà distribuito l’Ambient Mode di Android 10. Gli smartphone che montano il sistema operativo del robot verde diventeranno schermi intelligenti pronti a soddisfare le esigenze degli utenti. La modalità Ambient riporta alcune funzioni di Google Assistant, non solo informazioni sulle notifiche ma anche news meteo, ultime ... Leggi la notizia su termometropolitico

phil_rouge : - in nome della salute, si blocca la ricerca (e si incita a non vaccinarsi) - in nome della socializzazione, si pas… - TheTitangate : Peccato che se lo tengo nel primo modo l’audio si ferma perché il sensore rileva la vicinanza e blocca lo schermo - Nick_Karter_ : Ma usate ancora le passwords e il blocca schermo sui vostri cellulari?????? #segreti -