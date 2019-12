Autostrade - Cadono calcinacci in galleria: chiusa per alcune ore lA26 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non cè pace per lA26 in Liguria, anche se stavolta non si tratta di chiusure disposte dalla procura per le verifiche sui viadotti: stando alle prime ricostruzioni, infatti, nel tardo pomeriggio del 30 dicembre dei pezzi di intonaco e di cemento sono piovuti dalla volta di una galleria, la Berté, costringendo Autostrade per lItalia a chiudere per alcune ore il tratto dal casello di Masone fino al bivio con lA10 in direzione Genova.Verifiche in corso. I calcinacci sono finiti sulla corsia centrale senza coinvolgere i veicoli in transito. Delle pattuglie della polizia stradale e i tecnici di Autostrade per l'Italia si sono recati subito sul posto per le necessarie verifiche: in un comunicato, Aspi ha ricondotto il problema al "distacco di una ondulina e di parti dellintonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento".Riapertura dopo alcune ore. Oltre ... Leggi la notizia su quattroruote

