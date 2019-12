Migranti | Salvini | “Non vedo l’ora di farmi processare per difendere l’onore dell’Italia”

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) L'ex Ministro degli Interni Matteoha così commentato il via libera allo sbarco dei 32a bordo della Alan Kurdi: "Altro sbarchi, altri soldi. Nonl'ora di andare a processo perl'onore del mio paese". Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona per aver impedito per giorni lo sbarco dei 131 naufraghi salvati dalla nave della Guardia Costiera italiana Gregoretti.

