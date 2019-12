Il comune di Bugliano ci riprova | cani chiusi in casa a Capodanno o multa

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Non è la prima volta che ildiin provincia di Pisa giunge alla ribalta della cronaca nazionale ma questa volta ha colpito il segno più che in altri casi. Un risultato sensazionale se pensiamo al fatto che il paese in se non esiste, se non attraverso identità social virtuali che pure hanno una certa longevità. L'ordinanza deida rinchiudere obbligatoriamente inla notte di, a meno di non rischiare unada bene 89 euro, è l'ultima fake news in voga proprio in questi ultimi giorni del 2019. Spieghiamo il contesto in cui si muove l'ultima bufala relativa aldiappunto. Come già specificato, non esiste alcun ente territoriale con questo nome in provincia di Pisa. Eppure un account Twitter, solo all'apparenza istituzionale, proprio nelle scorse ore ha diramato un'ordinanza in cui si avvertono i cittadini di tenerein...

