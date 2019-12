Di Segni:aumentano attacchi anti-semiti

Nel mondo "c'è senza dubbio un aumento dispecificiche non si può più sottovalutare". Così la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei) Noemi Didopo l'assalto subito da un rabbino in casa nello Stato di New York Invita Governo e Parlamento "a recepire anche a livello normativo,la definizione dismo dell'Ihra" (secondo cui ogni forma di odio contro Israele in quanto Stato legittimo è una forma dismo)."Consentirebbe d'operare", afferma.(Di domenica 29 dicembre 2019)