CorMez: il Napoli concorda con gli agenti di Lobotka la strategia per convincere il Celta Vigo (Di domenica 29 dicembre 2019) La priorità del Napoli sul mercato è quella di trovare un regista per il 4-3-3 di Rino Gattuso. Il nome individuato è quello di Stanislav Lobotka. Scrive il Corriere del Mezzogiorno: “Giuntoli l’aveva bloccato nel 2018, quando c’era da sostituire il partente Jorginho. Ancelotti preferì puntare su Hamsik e Diawara nella fase iniziale della sua avventura napoletana abbandonando poi il 4-3-3 e l’utilizzo del regista davanti alla difesa e così Lobotka è rimasto al Celta Vigo”. Poi, la scorsa estate, il West Ham è andato all’attacco ma non c’è stato niente da fare. Il Celta, però, ha promesso allo slovacco di lasciarlo andar via a gennaio. E adesso si lavora in vista dell’addio. Il Napoli ha già trovato un accordo con gli agenti del calciatore per un quinquennale a 2 milioni a stagione. Lobotka ha già preso informazioni su città e club da Hamsik. “Lobotka ... Leggi la notizia su ilnapolista

