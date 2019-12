Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 28 dicembre 2019) Secondo una stima dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo prima di Natale si sono registrati 1 milione 360contagiati. Come fare per capire se si tratta di influenza o raffreddore

frankietheone1 : RT @repubblica: Virus influenzale, i sintomi e i numeri: in una settimana 247 mila persone a letto - Observer609 : RT @repubblica: Virus influenzale, i sintomi e i numeri: in una settimana 247 mila persone a letto - repubblica : Virus influenzale, i sintomi e i numeri: in una settimana 247 mila persone a letto -