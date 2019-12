Tutta la Verità di Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo 4 anni di amore si chiude la storia di, usciti insieme da Uomini e Donne. Una chiusura fatta di denunce e tradimenti confermati ai microfoni di Lorella Boccia. Ecco come stanno le cose tra gli ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne!Coloricchio eMazzoccato sono state una delle coppie più amate e durature di Uomini e Donne. Quando sono usciti dal programma di Maria De Filippi erano in pochi a credere nei due ragazzi considerando i loro caratteri incompatibili. Però ben presto il pubblico si è dovuto ricredere perché l’amore traè stato molto intenso e vero. Un amore sicuramente litigarello ma che è durato per quattro anni, tra alti e bassi. Bassi fatti anche di querele, quelle cheha sporto nei confronti del suo ormai ex fidanzato per difendersi dalla critiche che l’ex tronista le ha rivolto. A parlare della fine di ...

