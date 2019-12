Tolo Tolo - recensione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sarà forse un comico, ancora una volta, a dire la parola definitiva sull'isterismo del "politicamente corretto", da cui ci siamo spensieratamente lasciati investire, facendoci plagiare dalla mentalità anglosassone, da noi tanto distante? A riuscirci sarà uno che gode a fare l'italiano medio più bieco (e più vero), da far sembrare quello incarnato da Alberto Sordi un vero gentleman? Se ciò accadesse non dovrebbe stupirci, visto il dualismo che ci pervade e che ci permette di essere biechi razzisti, omofobi e misogini nella vita (pubblica e privata), oltre che incalliti evasori fiscali, salvo poi atteggiarci a paladini della pubblica correttezza, strombazzando luoghi comuni sul web e come sempre guardando la pagliuzza nell'occhio altrui (magari messa lì apposta) e ignorando la trave nel proprio. Allo stesso modo non ci ha stupito la valanga di critiche che a priori hanno investito il film ...

RaiNews : Diverte e commuove la vicenda di un migrante italiano in Africa 'che dà la colpa agli altri delle proprie disgrazie… - Eurogamer_it : Checco Zalone si scontra con la correttezza politica. Ma c'è da indignarsi o da ridere? #ToloTolo #recensione -