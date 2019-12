Picchia la compagna 18enne incinta in strada | lei aveva tentato il suicidio in metro

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il 16 dicembreilinpolitana ed era stata salvata da un dipendente dell’Atm (l’Azienda Trasporti Milanesi), che l’presa in braccio e riportata sulla banchina. Il giorno dopo la polizia locale ha arrestato il compagno della giovanissima, 18 anni appena, mentre la stavando in mezzo alla. La ragazza èda pochissimo, la sua gravidanza non è evidente, e non era la prima volta che venivata dall’uomo, molto più grande di lei, un 32enne marocchino con precedenti per spaccio.La ragazza nonmai fatto denuncia contro l’uomo né ha voluto presentarla questa volta, ma per lui è scattato l’arresto in flagranza e ora, dopo la convalida, si trova in carcere a San Vittore in attesa del processo. Per lui l’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia ...

repubblica : Picchia la compagna 18enne incinta per strada: non era la prima volta, lei aveva tentato il suicidio in metropolita… - LaStampa : «Sto solo mettendo le mani addosso a mia moglie» ha dichiarato l’uomo, 32enne, prima di essere ammanettato. Present… - SkyTG24 : #Milano, picchia compagna incinta in strada: lei aveva tentato suicidio -