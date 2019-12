Lucano paga ancora per restare umano

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il solito meccanismo: la prefettura chiede a Riace disponibilità ad accogliere, l’accoglienza viene fatta, ma davvero, pensando alle necessità delle persone, non alla burocrazia.Poi Mimmoviene indagato. Per due carte d’identità, rilasciate nel 2016 a mamma e neonato che era senza pediatra e non poteva avere accesso all’assistenza sanitaria. Eritrei, senza permesso di soggiorno, parcheggiati nel Cas (l’eterno limbo della prima accoglienza senza sbocchi o quasi).La schizofrenia dello Stato, che accoglie, ma non troppo, che chiede disponibilità e poi punisce chi la dà sul serio: perché accogliere non è trovare un giaciglio, non è fornire servizi alberghieri, ma mettere le persone in condizioni di vivere dignitosamente, di godere del diritto alla salute, di sentirsi al sicuro, diumani (che ...

