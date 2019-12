Linea Verde | Daniela Ferolla fa una confessione choc | “Situazione grave”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 28 dicembre 2019)Life: “Ci siamo resi conto tardi che la situazione stava precipitando…” In un’intervista su TeleSette,ha parlato del suo essere “green”. Parlando della Terra e dei vari problemi legati ad essa, infatti, la conduttrice diLife ha risposto così: “Ci siamo resi conto troppo tardi che la situazione stava precipitando. Grazie a Greta (Thunberg, ndr) e alle nuove generazioni che si sono resi conto prima dei problemi, qualcosa si sta muovendo.” Insomma, un vero e proprio plauso alla giovane attivista svedese e ai giovani per il loro impegno verso la Terra e la natura da parte di, in onda ogni sabato a mezzogiorno conLife che, da sempre, si preoccupa di raccontare l’Italia nel suo lato “”. A tal proposito, laha raccontato la ...

