Giochi del decennio | Fez e le porte della percezione - articolo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio deidel, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Fez è uno di queiche sembrano trucchi magici. Potremmo definirlo "trucchetto" o espediente, senza essere irrispettosi, e un buon espediente può ravvivare qualsiasi gioco. Ma quando utilizziamo il termine "trucchetto" di solito facciamo riferimento a qualcosa di nuovo e riproducibile che riesce a dare un tocco di soddisfazione quando lo si incontra. Quello che fa Fez però è diverso. Il suo espediente è molto semplice, ma con profonde implicazioni: definisce tutto del gioco e cambia costantemente il nostro modo di pensare. Giocando, eseguiamo sempre quello stesso espediente, tuttavia ogni volta che lo facciamo ...

