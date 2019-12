Ercolano, vietati i botti a Capodanno: arriva l’ordinanza comunale (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – Ad Ercolano la sera di San Silvestro sarà illegale sparare i consueti botti di Capodanno. Nella giornata di ieri il sindaco vesuviano Ciro Buonajuto ha così firmato l’ordinanza comunale. “Festeggiamo il Capodanno senza mettere a rischio la salute e la sicurezza di chi ci sta intorno. Non ne vale la pena”. Questo il messaggio lanciato sui social dal primo cittadino per trascorrere un Capodanno sereno in città. Il comune alle porte di Napoli Est, soffre infatti da tempo delle consuetudini peripezie dei fuochi d’artificio illegali, molto in voga sul territorio. Nel corso degli ultimi anni numerosi feriti si sono registrati ad Ercolano proprio in relazione alla pericolosità degli ordigni fuori legge. Solo oggi è arrivato un ultimo sequestro da parte dei militari dell’Arma proprio nel comune ercolanese. L'articolo Ercolano, vietati i botti a ... Leggi la notizia su anteprima24

