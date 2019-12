Donna in dolce attesa compra un panino dal distributore e ci trova un topo dentro

Leggi la notizia su howtodofor

(Di sabato 28 dicembre 2019) Occhio alla spesa, spunta il pane al. Il racconto choc di unaincinta che solo quando ha assaggiato una fetta di pane venduto già affettato ha notato al suo interno la presenza di corpuscoli neri. Meglio controllare il nostroprima di morderlo per evitare una sorpresa di quelle di cui si farebbe volentieri a meno. Accade a Aartselaar, nella provincia di Anversa, in Belgio, dove è spuntato ilal. Lo sgradito rimento è toccato ad unaincinta che ha scoperto nel filoncino già venduto affettato i resti di un grosso ratto. «Probabilmente era nell’impasto ed è andato a finire nel forno e poi nell’affettatrice. Non c’era sangue, quindi si è cucinato con il pane». Il prodotto proviene da unautomatico della zona che, ovviamente, sarà soggetto a controlli dopo l’increscioso episodio. Poiché non c’è alcuna indicazione sulla busta ...

