Di Maio teme le elezioni | i grillini si stanno sgretolando

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’addio natalizio di Lorenzo Fioramonti ha fatto precipitare le speranze di galleggiamento deisempre più attaccati a Palazzo Chigi.

News_24it : Il governo come artista Per la costruzione di palazzi e di stadi/molto danaro si spende. Il governo/somiglia in que… - falconeconcezio : RT @FMisfatto: Il cazzaro fa cadere il governo, fa propaganda sulla pelle degli ultimi, poi si caga sotto perché teme di finire a processo… - SilvanoPravato : RT @FMisfatto: Il cazzaro fa cadere il governo, fa propaganda sulla pelle degli ultimi, poi si caga sotto perché teme di finire a processo… -