Bene le piazze | ora tocca ai partiti

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il 2019 della politica, tra le poche cose positive, ha segnato il ritorno del protagonismo delle “”. Un ritorno che, è inutile negarlo e a prescindere dai vari attori in campo, giova alla qualità della democrazia e alla stessa credibilità delle istituzioni democratiche. Perché la piazza, se non è violenta o sguaiata, è pur sempre sinonimo di partecipazione popolare e di adesione a valori, principi, proposte e richieste che la politica ufficiale non può fare a meno di ascoltare e di interpretare.Detto questo, e preso atto che la Lega di Salvini, il “popolo” di Greta e il movimento delle Sardine - per fermarsi solo a questi tre fenomeni sociali, anche se potremmo citarne molti altri - sono stati i veri protagonisti di questo ritorno all’antico, non possiamo fare a meno di fare un passo in avanti. Se la ...

