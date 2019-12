Sicilia | monitoraggio a ponti e viadotti | incarichi a 130 tecnici

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – “Le pessime condizioni della rete viaria innon possono più attendere i tempi biblici di scelte politiche e amministrative dell’Anas o delle ex Province. Per questo motivo, già da tempo, il governo regionale ha deciso di intervenire sostituendosi agli enti che sarebbero istituzionalmente preposti a farlo. Ile gli eventuali e successivi interventi sono indifferibili, soprattutto con il sopraggiungere della stagione invernale che mette a dura prova infrastrutture ormai segnate dal tempo e dall’incuria”. Lo dichiara il presidente della Regionena Nello Musumeci.“Ad agosto scorso ‘ continua il governatore ‘ abbiamo stanziato cinque milioni di euro e dato mandato al Dipartimento regionale tecnico di avviare le procedure per il reclutamento di professionisti esterni. Le procedure ...

