Sci di fondo | Coppa del Mondo femminile Lenzerheide 2019 | via al Tour de Ski! Tutte in

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il XIVde Ski aprirà i battenti a, in Svizzera. La stazione sciistica rossocrociata farà parte del programma dell’evento multi stage per il quarto inverno e avrà l’onore di aprire la manifestazione per la terza volta., rinomata stazione sciistica del Canton Grigioni, è entrata nel calendario delladelnel corso dell’inverno 2013-‘14. Da allora ha sovente organizzato tappe delde Ski, di cui quest’anno avrà l’onore di essere l’ouverture. È doveroso rimarcare come, per la prima volta nella storia, ilde Ski non inizierà con una sprint o un prologo dal chilometraggio ridotto, bensì con una vera e propria prova distance. Sabato è infatti programmata una mass start di 10 km a skating. Mai in passato la tappa inaugurale era andata in scena su una distanza simile. Domenica, invece, si disputerà una sprint, sempre a tecnica libera. La mass ...

