Ragazzi down insultati in pizzeria | “Non ceniamo con loro!”

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)pesantementein. Dopo aver preso posto ed aver iniziato a consumare la pietanza, una famiglia nel locale si è ribellata. Un pessimo episodio quello accaduto nella serata del 23. In un locale sito a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, è successo qualcosa di assolutamente incredibile. Un’associazione del luogo chiamata “Club … L'articoloin: “Noncon loro!” proviene da www.inews24.it.

SkyTG24 : Ragazzi down offesi in pizzeria, clienti: non ceniamo vicino a loro' - zazoomblog : Ragazzi con la Sindrome di Down insultati in pizzeria: “Fanno venire la nausea” - #Ragazzi #Sindrome #insultati - fulvioschiavone : Si lamentavano di non poter mangiare al tavolo accanto ai ragazzi down e che a Roma certe cose non succedono. Roman… -