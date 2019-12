Coltivare quantità minime di cannabis a casa non è più reato

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 27 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Non è, secondo le sezioni unite penali della Corte di Cassazione,inin piccolee per uso personale. Si tratta di una sentenza storica – arrivata lo scorso 19 dicembre e di cui non si hanno ancora le motivazioni che dovranno essere depositate – che, per la prima volta, come spiega l’Agi, permette la coltivazione domestica senza nessuna pena in virtù delle “rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile” che “appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore“. Va precisato tuttavia che, oltre a mancare i dettagli della decisione, in ogni caso la legge in vigore non viene modificata. La sentenza potrebbe però avviare un nuovo binario giurisprudenziale nel trattamento di casi similari nel nostro paese. La decisione in questione, infatti, ...

