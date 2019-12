Cento chili di pesce sequestrato in un ristorante di Trieste

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Erano senza la documentazione di tracciabilità. È uno dei risultati dei controlli sulla filiera ittica, svolti dalla Guardia Costiera del Friuli Venezia Giulia Quasidisono stati sequestrati in undi. Erano senza la documentazione relativa alla tracciabilità e sono stati distrutti per tutelare la salute dei consumatori. È uno dei risultati delle attività di controllo sulla filiera ittica svolte dalla Guardia Costiera del Friuli Venezia Giulia nell’ambito dell’operazione Mercato Globale. Sono state previste 22 sanzioni amministrative per una cifra complessiva di 41.730 euro, con 20 sequestri che hanno riguardato più di tre quintali di prodotto ittico e 30 attrezzi da pesca. Le ispezioni hanno inoltre permesso di scoprire un’imbarcazione impiegata per immersioni subacquee, che svolgeva attività di pesca abusiva. Al suo ...

