Svolta Cina | limite ingaggi e aumento giocatori stranieri in Superlega

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Grandi cambiamenti in vista per la, campionato di calcio della: tra le novità, il tetto salariale e piùNovità importanti per il regolamento della, campionato calcistico della. I club potranno tesserare un massimo di 6, con la possibilità di schierarne fino a 4 in campo. Limitazioni rigide, invece, per la questione stipendi: iextracomunitari non potranno guadagnare più di 3 milioni di euro l’anno, mentre per i cinesi non si andrà oltre 1,2 milioni. Sono previsti aumenti relativi alle convocazioni in Nazionale. Leggi su Calcionews24.com

