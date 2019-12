Si risveglia dopo un mese di coma e guarda la moglie seduta al suo fianco e sussurra

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si èto dalil runner Andrea Grilli. Bergamasco di 36 anni era scivolato un allenamento su in montagna sul Resegone. L’uomoundisi èto, ha visto laRamona accanto a se e le ha detto “Ciao amore”. L’uomo era partito da casa alle 6 del 30 novembre scorso eaver percorso diversi chilometri era arrivato alla vetta del Resegone. Durante la discesa però la bruttissima caduta. Fu ritrovato privo di sensi da un altro runner che chiamò subito i soccorsi. Venne trovato in stato di ipotermia e con numerose fratture. Arrivò l’elisoccorso che lo trasportò all’Ospedale di Bergamo nel reparto di terapia intensiva. Andrea ogni giorno fa registrare impercettibili progressi ma dalnon si sveglia. Fino alla svolta del 23 dicembre quando nel pomeriggio, durante l’orario delle visite, laincomincia a parlargli come di ...

