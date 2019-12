Scoppia un temporale durante la notte e quando si svegliano trovano in casa una sorpresa inaspettata. (Di giovedì 26 dicembre 2019) Una famiglia dormiva tranquillamente nella loro casa quando è Scoppiato un forte temporale. La famiglia Jokinen non si aspettava di certo che di li a poco sarebbe accaduto qualcosa di incredibile. La signora Jokinen ha svegliato il marito dicendogli che c’era un cane nel loro salotto. L’uomo è andato a vedere ed, effettivamente, ha trovato un cane, accomodato sul tappeto del loro salotto. L’uomo non capendo come potesse essere arrivato fin li perchè le porte erano chiuse ha controllato le telecamere di sorveglianza e ha visto che la porta di casa non era stata chiusa e un colpo di vento più forte l’ha fatta spalancare. A quel punto un po’ di tempo dopo è entrato un cane infreddolito per proteggersi dal temporale. Il cane è rimasto li tutta la notte fino al mattino quando la famiglia lo ha trovato che dormiva nel salotto di casa. Sempre per il vento forte ... Leggi la notizia su baritalianews

