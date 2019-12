Saldi invernali | ecco quando iniziano Tutte le date Regione per Regione

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il prossimo 4 gennaio in quasile città italiane partiranno i, ma in molti casi si potrà comprare merce a prezzi scontati già dal 2 gennaio, come in Basilicata, in Sicilia, o in Valle d'Aosta. Il Codacons insiste per una "liberalizzazione deiper creare occasioni di acquisto nei negozi durante tutto l'anno".

