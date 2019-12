Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il giorno di Natale è ormai passato ma idihanno ancora l'occasione di ricevere dei regali, in effetti l'evento Winter Wonderland è ancora attivo e Blizzard hato 5box aad ogni utente.Per riscattarle dovrete semplicemente entrare nel gioco entro il 2 gennaio 2020, niente di complicato. L'evento menzionato sopra non offre molto in temrini di modalità di gioco, ma si concentra sull'offerta di nuovi elementi cosmetici come Rat King Reaper, Rime Sigma e Jotunn Doomfist. Abbiamo inoltre tanti nuovi elementi pronti per essere sbloccati come voci ed emote.Di recente il director del gioco Jeff Kaplan ha lasciato intendere (durante lo Yule Log) che il prossimo eroe a vedere la luce potrebbe essere Junker Queen, pericolosa regina della sporca e polverosa Junkertown.Leggi altro...

Eurogamer_it : Overwatch regala ai giocatori 5 loot box a tema invernale -