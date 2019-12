Israele | paura al comizio di Netanyahu | razzo sulla città | il premier portato via dalla

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Benyaminè stato costretto a interrompere undel Likud ad Ashkelon (a sud di Tel Aviv) quando insono risuonate le sirene di allarme. Ilè stato scortato dalle guardie del corpo verso un’area protetta. Secondo i media locali, ilsparato da Gaza è stato intercettato dai sistema di difesa Iron Dome. Dopo pochi minutiè tornato sul palco degli oratori. “Che fare? – ha chiesto. – Loro (i gruppi armati palestinesi, ndr) non vogliono che vinciamo. Alla loro faccia, noi invece vinceremo”. Le sue parole, ha riferito la radio militare, sono state accolte dagli applausi del pubblico che ha scandito: “Forza Bibi”. Anche nel settembre scorsoera stato obbligato a interrompere un, allora nella vicinadi Ashdod, in seguito a un altro attacco di razzi palestinesi sparati da Gaza. In quella ...

