Frosinone | incidente nella notte di Natale | muore ragazza di 24 anni

(Di giovedì 26 dicembre 2019)didi 24Unadi 24, Ilaria Lai, è morta in unstradale avvenuto latra il 24 e il 25 dicembre lungo la strada regionale della Valle del Liri, in provincia di. La giovane donna si stava recando insieme al padre alla messa diquando la loro auto è stata centrata da un’altra auto che arrivava in senso contrario. L’è avvenuto poco prima della mezzanei pressi della chiesa di Sant’Eleuterio, vicino ad Arce. Ilaria e il padre, entrambi residenti a Fontana Liri, erano su una Y10: l’auto stava svoltando per entrare nel parcheggio della chiesa, quando è stata travolta da una Giulietta guidata da una giovane residente a Colli, frazione di Monte San GiovCampano. L’impatto è stato tremendo: laè morta, mentre il padre è tutt’ora ...

