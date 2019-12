CD Projekt da record grazie a The Witcher: le azioni sono cresciute del 21.000% in dieci anni (Di giovedì 26 dicembre 2019) Secondo il noto sito di business Bloomberg, uno degli eventi più significativi dell'ultima decade avvenuta nel mondo economico è stata sicuramente la crescita gigante e miracolosa di CD Projekt, la compagnia dietro The Witcher e l'imminente Cyberpunk 2077.Proprio grazie alla serie videoludica basata sulle avventure di Geralt di Rivia, la compagnia polacca ha visto una crescita delle proprie azioni, dal 2009 ad oggi, del 21.000%. Una crescita immensa, ma non completamente assurda: i videogiochi di The Witcher sono diventati in breve tempo un fenomeno di culto, da quello che era sostanzialmente un indie per PC, fino ad uno dei più amati AAA disponbile su tutte le console moderne.Un successo che ha preso alla sprovvista perfino lo stesso autore dei romanzi originali, Andrzej Sapkowski, il quale aveva ceduto i diritti per lo sfruttamento videoludico del brand ad una sciocchezza. Errore di ... Leggi la notizia su eurogamer

Projekt record Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Projekt record