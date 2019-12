Vigilia di Natale amara | ladri in azione in 4 comuni dell’Alto Sannio

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Circa 10 mila euro il bottino messo a segno nella nottata di ieri in cinque abitazioni didell’Alto Tammaro. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari delle case, hanno rubato a Circello, Fragneto l’Abate, Pesco Sannita e Reino. A Fragneto l’Abate i malviventi dopo aver forzato gli infissi della finestra, ed entrati all’interno dell’abit, hanno sradicato una cassaforte e rubato al suo interno un fucile da caccia e una pistola di grosso calibro. I malviventi, con la stessa tecnica, hanno quindi portato via mille euro e monili in oro a Pesco Sannita. Nel Comune di Reino, invece, rubati 2000 euro e un computer. Nel Comune di Circello in due abitazioni rubati monili dal valore di 5000 euro e 3000 euro in contanti. Sul posto per i rilievi i Carabinieri per le ...

