Star Wars | L’Ascesa di Skywalker | i fan ringraziano J J Abrams sui social

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I fan di: L'Ascesa dihanno ringraziato J.J., in risposta alle polemiche sul film e ai sostenitori di Ryan Johnson. I fan di: L'Ascesa dihanno ringraziato il regista J.J.sui, in risposta alle polemiche sul film. Nonostante il grande successo commerciale, il capitolo finale dellaSaga ha fatto storcere il naso a gran parte della stampa e a molti appassionati del franchise, in particolare chi aveva apprezzato le scelte controcorrente dell'Episodio VIII. È quindi nato l'hashtag #ThankYouRianJohnson, dedito principalmente a omaggiare il regista di: Gli ultimi Jedi, ma usato da alcuni anche per attaccare duramente il lavoro di, il cui operato nel nuovo Episodio, a detta di molti, rovina quanto ...

Leggi la notizia su movieplayer

repubblica : Natale al cinema dalla saga di 'Star Wars' alla fiaba di 'Pinocchio' - WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - __Yuki : Stavo guardando i miei tweet / RT e sono stata brava, non ho scritto i papiri di cose che vorrei su Star Wars ma ho… -