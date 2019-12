Sorpresa di Natale per Zalone | un neomelodico lo supera su YouTube

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La vetta dei brani più di tendenza suè sua: Niko Pandetta. A, al secondo posto scende l’attore, il comico, il cantante più in voga del momento: Checco. Il suo brano Immigrato, che fa da trailer per il film Tolo Tolo, in uscita il primo gennaio, è stato scalzato dalla canzone neomelodica Vaseme. Una lotta per la parte più prestigiosa dell’homepage diche, a discapito della fama del pugliese, premia la canzone napoletana dal titolo traducibile in “Baciami”. In numeri assoluti, ovviamente, non c’è sfida tra Checco e Niko: Immigrato, canzone che ha suscitato anche molte polemiche ed è stata accusata di razzismo, solo nel video ufficiale, hato i quattro milioni di visualizzazioni totali, contro il milione scarso di Niko Pandetta. La tendenza settimanale non considera il numero di persone raggiunte, ma la ...

