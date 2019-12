Paura a Barra | cornicione e parapetto crollano in strada

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Crollo a, Napoli. Chiuso Corso Bruno Buozzi dall'incrocio di Piazza De Franchis in direzione Via Egidio Velotti, per il crollo didi un fabbricato privato, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Leggi la notizia su napoli.fanpage

anteprima24 : ** Alberi killer, strade allagate e paura: ... ** -