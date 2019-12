TelevideoRai101 : Papa ai fedeli: Dio arriva gratis - PM354852642 : RT @aghiperparole: Da un Papa io mi aspetto un richiamo all'assoluto e alla trascendenza divina non un comizio continuo di stampo relativis… - dopiot : RT @aghiperparole: Da un Papa io mi aspetto un richiamo all'assoluto e alla trascendenza divina non un comizio continuo di stampo relativis… -

"Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio. Il suo amore non è negoziabile:non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo". CosìFrancesco durante la messa della notte di Natale a San Pietro. Ilesorta ia non apettare "che il prossimo diventi bravo per fargli del bene.... cominciamo noi" Questa mattina il messaggio e la tradizionale benedizione 'Urbi et Orbi' del pontefice dalla loggia della Basilica.(Di mercoledì 25 dicembre 2019)