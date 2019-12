Siria | raid russi su Idlib Osservatorio per i diritti umani | “Morti otto civili | 5 sono

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le truppe governativene, con il sostegno dellaa, hanno lanciato una nuova offensiva. L’esercito si prepara a entrare nella città di Maarrat an Numan nella regione di, l’area nord-occidentale del Paese ancora sil controllo dei ribelli. Gli attivisti dell’no per idenunciano l’uccisione di, compresi cinque bambini e una donna, inaerei che hanno colpito la zona di Saraqeb. Sul loro sito gli attivisti attribuiscono la responsabilità delle operazioni allaa, alleata di Bashar al-Assad. Secondo l’, isiabbattuti sul villaggio di Jubas e le vittimetutte persone che si erano rifugiate in una scuola. La città di Maarrat an Numan, prossimo obiettivo dell’esercito arabono, è da anni roccaforte delle opposizionine, ma anche luogo simbolo della resistenza ...

