Roberto Bolle | fa pace con Luciana Littizzetto dopo l’infortunio avuto

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il ballerinoa “Che tempo che fa” facon la comicail piccolo incidente che l’aveva coinvolta alcune puntate fa, torna il sereno tra i due. L’affascinante ballerino classicotorna a presenziare alla diretta di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio e riesce a ironizzare con la comica. Poco tempo fa, lei si era fatta coinvolgere in una presa di danza e si era causata un piccolo infortunio. Sagace e ironica come sempre, lei non ha mancato di rimbrottarlo e prenderlo in giro. Ma tra i due torna il sereno. Alcune settimane fa, il ballerino si era fatto coinvolgere in un piccolo scherzo con. Quando ha provato a mostrare al pubblico una presa tipica del balletto, i due sono scivolati. Niente di grave per fortuna: nessuno si è fatto male. Oggi però, la comica si è ...

