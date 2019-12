Prende una pizza d’asporto e trova pezzi di vetro nel cornicione | disavventura a

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019)per un lavoratrice napoletana che domenica sera, mentre mangiavada asporto a casa insieme ad amici, ha scoperto neldeidi: "Mi sono spaventata, ma ho avuto la prontezza di non ingerire quel boccone". Per lei solo un piccolo taglio sulla gengiva, ma sarebbe potuta andare peggio: "Spero non si verifichi più".

chetempochefa : 'Non c’è solo la volontà di trovare prove contro una dissidente, ma c’è tutta la diffidenza e l’incredulità verso u… - chetempochefa : '@zehradoganjinha vede una foto scattata proprio a Nusaybin, accompagnata da commenti vittoriosi. Lei prende questa… - PoggiVeru : RT @DonatoMarinelli: Dolce è la sera se c'è l'atmosfera, il brivido ti prende viene dalla mente pervasa dal calore che irradia il tuo cu… -