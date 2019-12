Platini | “La Var? L’hanno introdotta perché non credono agli arbitri”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il Messaggero intervista Michel. Tanti i temi, ne proponiamo solo alcuni. L’Europeo che partirà a giugno, per esempio, la cui fase finale, proprio per decisione di, si giocherà in 12 Paesi. «È stata una mia idea da presidente Uefa, portare il calcio dove certe manifestazioni non si potranno mai organizzare: penso a Ungheria, Azerbaigian, Ungheria, Irlanda. E Fifa e Uefa hanno il dovere di difendere e non mortificare i campionati nazionali. Le Coppe europee fanno il resto, ma il calcio è per tutti, non per arricchire élite sempre più avide di soldi. Su questa filosofia avevo il consenso di 150 Federazioni per diventare presidente della Fifa, mi hanno bloccato con false accuse. Ero scomodo, ma non mi arrendo, cerco giustizia, non vendetta». Sul: «Lauccide le emozioni e scredita gli arbitri. Può aiutare per il fuorigioco, sulle linee di posizionamento dei ...

