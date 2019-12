TelevideoRai101 : Piazza Navona, tornano le 'bancarelle' - zazoomblog : Roma Festa della Befana ritorna a piazza Navona dopo 2 settimane di chiusura e 30mila euro di multa - #Festa… - zazoomblog : Roma Festa della Befana ritorna a piazza Navona dopo 2 settimane di chiusura e 30mila euro di multa - #Festa #della… -

Dalle autorità capitoline via libera alle tradizionalinatalizie didopo il sequestro del 12 dicembre scorso disposto dopo le violazioni alle norme di sicurezza. Ad annunciarlo il presidente della Commissione commercio del Comune di Roma, Coia, dopo la messa in sicurezza delle strutture. "La Festa della Befana riapre -ha affermato Coia- è l'occasione per gli operatori di fare una festa degna della lunga tradizione che la accompagna. Continueremo a vigilare nell'intersse dei cittadini".(Di martedì 24 dicembre 2019)