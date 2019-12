Manovra | Fico | ‘anticipare tempi per presentazione in Parlamento’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “A gennaio proporrò a tutti i Gruppi parlamentari una riforma per anticipare ientro cui la legge va presentata in Parlamento. E bisogna interloquire con le istituzioni europee per anticipare la data in cui consegnare il progetto di bilancio”. Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo, ‘anticipareperin Parlamento’ CalcioWeb.

borghi_claudio : L'anno scorso il presidente Fico dichiarò inammissibili due norme contenute nella manovra sulla riforma delle donaz… - Radio1Rai : ??@Roberto_Fico a @Radio1VivaVoce: '#GiulioRegeni? Le ragioni di Stato non possono superare questa tragedia.… - Ernesto29296958 : La manovra finisce in rissa -