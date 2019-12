Gli sviluppatori di The Outer Worlds al lavoro su un tripla A per Xbox Series X?

(Di martedì 24 dicembre 2019) Obsidian Entertainment ha da poco lanciato The, un gioco che è arrivato suOne, PC e PS4, nonostante l'acquisizione dello studio da parte di Microsoft.Ora, però, il team sembra che abbia iniziato a focalizzare le energie esclusivamente sulla nuova console del colosso di Redmond, proprio per il fatto che lo studio fa parte della famiglia degliGame Studios.A suggerire questo focus su un nuovo tripa A perX è il boss di, Phil Spencer.Leggi altro...

Leggi la notizia su eurogamer

XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: Phil Spencer: 'Xbox Game Pass è sostenibile ed è un bene sia per Microsoft che per gli sviluppatori' - ricky_sgambe : RT @ProjectXboxIT: Phil Spencer: 'Xbox Game Pass è sostenibile ed è un bene sia per Microsoft che per gli sviluppatori' - Asgard_Hydra : Xbox Game Pass è sostenibile per Microsoft e gli sviluppatori, dice Phil Spencer -