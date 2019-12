E se Kate Middleton | per far felici i figli | infrangesse il «protocollo» regali?

(Di martedì 24 dicembre 2019)e William sulla BBCe William sulla BBCe William sulla BBCe William sulla BBCe William sulla BBCIn casa Windsor, quando si pensa ad una duchessa «rivoluzionaria», viene subito in mente Meghan Markle. D’altronde l’ex attrice americana ha sempre dimostrato insofferenza all’etichetta e, in più di un’occasione, ha infranto ilreale. Stavolta, però, a fare un’eccezione alla regola potrebbe essere, che in vista del Natale si mormora voglia «sovvertire» un’antica consuetudine di corte. «I reali britannici seguono la tradizione tedesca che prevede lo scambio e l’apertura deila vigilia di Natale», ricorda a Hello! la fondatrice di Royal Musings, Marlene Koenig. «I membri della famiglia presenti a Sandringham, lasciano i doni – non costosi, come vuole la regina Elisabetta – su un lungo tavolo, subito dopo l’ora del tè». ...

Leggi la notizia su vanityfair

prestia_fabio : RT @infoitcultura: Tendenze moda 2019: i migliori outfit di Kate Middleton - prestia_fabio : RT @infoitcultura: Kate Middleton è 'regina di perfezione', ma il ruolo non le va a genio - prestia_fabio : RT @infoitcultura: Gran Bretagna, Kate Middleton e principe William verso il grande annuncio: sarà la rivelazione di Natale -