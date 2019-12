“È quello che vogliamo” Ragazze investite a Roma | i genitori si fanno coraggio e parlano

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo aver riscontrato in Pietro Genovese un tasso alcolemico pari a 1.4, adesso a parlare sono idelle vittime, profondamente straziati e rimasti uniti, per cercare di riprendere lucidità e forza, aiutando gli investigatori a fare luce sul caso. In particolare sono idi Camilla a prendere la parola, assediati da un dolore immenso, che però dedicano anche un pensiero alla famiglia di Pietro, il ragazzo che guidava il Suv. “Non vogliamo vendetta, solo giustizia”, spiegano. Anche la madre di Gaia lancia un appello: non si trovano più il portafogli e le chiavi della sedicenne morta con l’amica di sempre a Corso Francia. Non si trova lo smartphone dove erano conservati frammenti della sua vita, le foto, i video. “Non ci sono parole per spiegareche stiamo vivendo. Rimangono solo il nostro silenzio e il nostro pianto disperato”, . così ...

