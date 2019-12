Cometa aliena | 21 Borisov ci terrà compagnia a Natale

Solstizio d’Inverno : arriva il freddo… aspettando la Cometa aliena! : Il 22 dicembre 2019 arriva il Solstizio d’inverno, e il clima sembra averci già “avvertito” da diversi giorni. Ma quest’anno c’è qualcosa in più da vedere… Alla fine è arriva to, sebbene le varie allerte meteo delle ultime settimane ci avessero già “avvertiti” con largo anticipo. Il Solstizio d’inverno del 22 dicembre 2019 segna l’inizio della […] L'articolo Solstizio ...

Solstizio d’inverno 2019 : in arrivo anche la Cometa aliena : Con il Solstizio d’inverno alle porte siamo pronti a dare l’addio alla stagione autunnale per dare il benvenuto a quella invernale. Domenica 22 dicembre il Sole raggiunge la posizione più a sud dell’equatore celeste e, precisamente, alle ore 5:19 (orario italiano) ha luogo il Solstizio d’inverno . Cos’è il Solstizio d’inverno Durante questa ricorrenza si verifica il passaggio astronomico dall’autunno all’inverno. È opportuno precisare che ...

La Cometa aliena Borisov si prende la scena : domani alla minima distanza dal sole - il 28 dicembre più vicina alla Terra : La cometa aliena 2I/ Borisov domani , domenica 8 dicembre , raggiungerà la distanza minima dal sole e tra gli astrofili è pronta a scattare la sfida per osservarla. A tal fine, bisognerà affidarsi ad un telescopio o andare in qualche osservatorio, anche amatoriale. l’Unione astrofili italiani (Uai). 2I/ Borisov , nota anche come C/2019 Q4 ( Borisov ), è una cometa iperbolica scoperta lo scorso 30 agosto dall’astrofilo ucraino Hennadij ...

La Cometa Borisov sta trasportando acqua aliena nel Sistema solare? : (foto: Nasa, Esa e D. Jewitt /Ucla) Così simile, eppure così diversa. Borisov, la prima cometa interstellare individuata nel nostro Sistema solare, ha molto in comune con quelle nostrane: non solo il cianogeno, un gas tossico presente nelle chiome di tutte le comete solari, ma anche acqua. Un elemento comune in questi corpi celesti composti, di norma, da un agglomerato di ghiaccio, rocce e polveri. Ma non scontata in questo caso, vista la ...