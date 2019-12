Travestito da Papa aggredisce poliziotti | americano in manette

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – Il classico abito bianco, unalina in capo e una grande catena al collo con un crocifisso. Si e’ presentato cosi’ un cittadino statunitense ad uno dei varchi di via della Conciliazione, a tutela della Santa Sede, presidiati dagli agenti della Polizia di Stato. Alla domanda dei, su chi fosse, l’uomo, sostenendo di essere il “”, ha rifiutato di mostrare loro un documento ed ha iniziato ad aggredirli. D.J.G.69enne e’ stato cosi’ arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti del commissariato Borgo e della sezione operativa dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma. L'articolodainproviene da RomaDailyNews.

