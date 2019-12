Quando quello che si scrive sui social network si può dire diffamazione

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Ifanno ormai parte integrante della vita di molti di noi. Chiunque può facilmente registrarsi su una piattaforma, entrando così in contatto con una platea potenzialmente infinita di persone. Nati come strumenti per ampliare i contatti e le relazioni interpersonali, isono divenuti vere e proprie piazze virtuali, nelle quali trovano spesso spazio anche i cosiddetti haters, persone che utilizzano la rete per alimentare e diffondere discorsi d’odio nei confronti di singoli individui o categoriei, spesso trincerandosi dietro falsi profili. Suona sempre attuale a questo proposito il giudizio che, con la sua proverbiale arguzia, ebbe modo di dedicare aiil compianto Umberto Eco, in occasione del ritiro della laurea honoris causa in Comunicazione e culture dei media all’Università di Torino: “Ipermettono ...

chetempochefa : 'È Natale spesso perché quando si vive a contatta con l'umanità, quello è il Natale. Non solo a Lampedusa, dovrebbe… - msKOSTNER : Quello che si prova non si può spiegare qui hai una sorpresa che neanche te lo immagini dietro non si torna non si… - davidefaraone : Quando un uomo con il mojito incontra una donna con il senso delle Istituzioni, quello con il mojito è un uomo senz… -