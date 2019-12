Manovra | la Camera approva la fiducia | 334 voti a favore | 232 contrari

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Laconferma laal governo sul maxi-emendamento alla Legge di Bilancio con 334, 232e quattro astenuti. Ora il comitato dei nove è chiamato ad esaminare l’unico emendamento alla parte dellanon ricoperta dal maxiemendamento su cui il governo ha incassato la. Dai banchi dell’opposizione non sono mancate le critiche alla maggioranza per i tempi stretti dell’zione. L’accusa è quella di aver «esautorato le Camere». La compressione dei tempi ha infatti fatto alzare i toni durante le dichiarazioni di voto sullaposta dal governo. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, chiede «dove è la democrazia parlamentare se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio che è la prima prerogativa dei parlamenti» e invita «gli imprenditori a tenere duro, perché sta per arrivare un ...

borghi_claudio : Gruppo Lega in Commissione Bilancio Camera, quest'anno impossibilitata di dire la sua sulla manovra. - LegaSalvini : Faremo ricorso alla Corte Costituzionale per denunciare l'atteggiamento del governo, che ha fatto arrivare alla Cam… - Montecitorio : Legge di #Bilancio2020, con 334 voti favorevoli, 232 contrari e 4 astenuti via libera della Camera alla questione d… -