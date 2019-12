In coma dopo una rissa | muore tassista a Firenze

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Giorgia Baronciniuna violenta discussione con due giovani clienti, Gino Ghirelli entrò in. A due anni di distanza il decessodue anni e mezzo di, è morto ilGino Ghirelli. L'uomo era stato colpito alla testa durante un litigio con due giovani clienti anella notte tra il 12 e 13 luglio 2017. Una volta giunti a destinazione in piazza Beccaria, tra ile i due clienti era scoppiata unacon tanto di pugni e calci. L'uomo, caduto a terra, si era poi alzato e rimesso alla guida del suo taxi. Da lì, erano passate da poco le 2 di notte, aveva contattato la centrale raccontando di essere stato aggredito. Poi era tornato a casa dove, qualche ora, aveva iniziato a sentirsi male. Portato in pronto soccorso, le sue condizioni erano parse subito molto gravi: poco, il. Ora, a distanza di più di due anni, la morte. Per ...

